В Брянске готовы лечить больных с коронавирусом с помощью переливания плазмы

27 Апр 2020 2020-04-27T08:57:02+03:00

Для этого нужны тест на антитела

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В Брянске готовы лечить больных коронавирусом с помощью плазмы тех, кто уже вылечился. Все необходимое оборудование для этого есть на станции переливания крови. Остается дождаться массового использования тестов для определения антител у переболевшего.

- На сегодняшний день в России зарегистрирована только одна тестовая система для использования, - рассказал главный врач станции переливания крови Дмитрий Пёхов «РИА Стреле». - И находится она в Новосибирском научном центре вирусологии «Вектор». Весь объем закупает федеральная служба Роспотребнадзора и отправляет в Москву в НИИ имени Склифосовского, где уже месяц успешно проводится эксперимент.

Когда эксперимент будет закончен, начнется внедрение метода в широкую практику. Для этого необходимо распоряжение Минздрава, который издаст специальный регламент.

На станции крови в Брянске прошла тренировка по вирусинактивации плазмы, сообщает «РИА Стрела». Эта процедура необходима, чтобы обезопасить тех, кому переливают плазму донора от вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU