В Рогнедине строят дом для сирот и врачей

27 Апр 2020 2020-04-27T08:37:27+03:00

На двух этажах будет восемь квартир

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В брянском поселке Рогнедино строят дом для врачей и сирот. Он располагается на улице Первомайской. Строители уже возвели второй этаж здания. Завели стройматериалы для двускатной крыши. В ближайшее время начнут устанавливать стропила.

В доме будет восемь квартир, сообщает «Новый путь». Четыре из них выделят детям-сиротам, еще четыре – медикам, которые приедут работать в поселок.

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ИСТОЧНИК KP.RU