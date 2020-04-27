2020-04-27T08:37:27+03:00
Общество

В Рогнедине строят дом для сирот и врачей

На двух этажах будет восемь квартир
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: "Новый путь".Фото: "Новый путь".
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В брянском поселке Рогнедино строят дом для врачей и сирот. Он располагается на улице Первомайской. Строители уже возвели второй этаж здания. Завели стройматериалы для двускатной крыши. В ближайшее время начнут устанавливать стропила.

В доме будет восемь квартир, сообщает «Новый путь». Четыре из них выделят детям-сиротам, еще четыре – медикам, которые приедут работать в поселок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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