В Рогнедине строят дом для сирот и врачей
На двух этажах будет восемь квартир
Фото: "Новый путь".
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В брянском поселке Рогнедино строят дом для врачей и сирот. Он располагается на улице Первомайской. Строители уже возвели второй этаж здания. Завели стройматериалы для двускатной крыши. В ближайшее время начнут устанавливать стропила.
В доме будет восемь квартир, сообщает «Новый путь». Четыре из них выделят детям-сиротам, еще четыре – медикам, которые приедут работать в поселок.
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ИСТОЧНИК KP.RU