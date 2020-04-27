Прихожане церкви "Пробуждение" поблагодарили брянских врачей

27 Апр 2020 2020-04-27T08:21:40+03:00

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Прихожане церкви "Пробуждение" в Бежицком районе Брянска поблагодарили брянских врачей. Священнослужитель Анатолий Тесля рассказал о работе медиков в госпитале для больных коронавирусом во втором корпусе Брянской областной больницы.

- Врачи на передовой борьбы с коронавирусом, - сказал он. - Они по несколько часов работают в защитных костюмах. И будто вообще не отдыхают, а постоянно находятся на рабочем месте.

Анатолий Тесля уже вылечился от коронавируса. Сейчас он находится дома, сообщает "РИА Стрела".

- Мы выражаем глубокую благодарность медперсоналу второго корпуса Брянской областной больницы за их отношение к пациентам и профессиональную работу, - говорит священнослужитель.

Напомним, вспышка коронавируса в Брянске случилась после того, как родственник приехавших из Испании матери и сына сходил на богослужение в церковь. Заразились порядка ста прихожан и их близкие. Одна из женщин, которая посещала службу, не рассказала об этом. Сейчас из-за этого вспышка коронавируса случилась в Сельцо.

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ИСТОЧНИК KP.RU