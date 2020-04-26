Брянский госпиталь ветеранов принял 180 пациентов с коронавирусом
В Брянском областном госпитале ветеранов на лечении находятся 180 больных коронавирусом. На прошлой неделе это медучреждение полностью перепрофилировали в инфекционное, и оно заработало в новом режиме.
Переоснащение провели экстренно: из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. По словам руководителя госпиталя Юлии Мартынович, пока ощущается нехватка кадров (особо остро - младшего персонала). Имеющиеся врачи работают на пределе сил. Им в помощь направили специалистов из жуковского центра, физкультурного диспансера Брянска, диагностического центра, стоматполиклиники, горполиклиники №1 и горбольницы №8.
Дополнительные помощники – волонтеры регионального оперативного штаба и студенты медико-социального техникума имени Амосова.
Напомним, ранее брянские COVID-пациенты пожаловались на условия и проводимую терапию в этом коронавирусном госпитале. Больные заявили, что ими там практически не занимаются, не проводят должного лечения и к тому же крайне скудно кормят. В итоге в медучреждение с проверкой приехал глава облздрава Андрей Бардуков. Он облачился в противочумный костюм, после чего прошелся по палатам, пообщался с персоналом и даже помог в раздаче еды. По его мнению, медучреждение работает на должном уровне.
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ИСТОЧНИК KP.RU