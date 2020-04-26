2020-04-26T21:05:32+03:00
Общество

Брянский госпиталь ветеранов принял 180 пациентов с коронавирусом

Медучреждение полностью перепрофилировали под инфекционное
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: Брянский областной госпиталь ветеранов войн.Фото: Брянский областной госпиталь ветеранов войн.
Изменить размер текста:

В Брянском областном госпитале ветеранов на лечении находятся 180 больных коронавирусом. На прошлой неделе это медучреждение полностью перепрофилировали в инфекционное, и оно заработало в новом режиме.

Переоснащение провели экстренно: из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. По словам руководителя госпиталя Юлии Мартынович, пока ощущается нехватка кадров (особо остро - младшего персонала). Имеющиеся врачи работают на пределе сил. Им в помощь направили специалистов из жуковского центра, физкультурного диспансера Брянска, диагностического центра, стоматполиклиники, горполиклиники №1 и горбольницы №8.

Дополнительные помощники – волонтеры регионального оперативного штаба и студенты медико-социального техникума имени Амосова.

Напомним, ранее брянские COVID-пациенты пожаловались на условия и проводимую терапию в этом коронавирусном госпитале. Больные заявили, что ими там практически не занимаются, не проводят должного лечения и к тому же крайне скудно кормят. В итоге в медучреждение с проверкой приехал глава облздрава Андрей Бардуков. Он облачился в противочумный костюм, после чего прошелся по палатам, пообщался с персоналом и даже помог в раздаче еды. По его мнению, медучреждение работает на должном уровне.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянский госпиталь ветеранов принял 180 пациентов с коронавирусом
Брянская область установила рекорд по числу заболевших COVID-19
В Севском районе семилетний мотоциклист сломал ключицу
В Брянске почтили память жертв Чернобыльской аварии
Клинцовского рецидивиста заподозрили в убийстве должника
ГИБДД: погибшему в окрестностях стоянки Виноградова мотоциклисту 23 года
Сельцо обогнал Брянск по числу зараженных коронавирусом в процентах
За сутки коронавирус подтвердили у 78 брянцев
В Брянске на Станке-Димитрова сгорела квартира: погиб мужчина
На стоянке Виноградова под Брянском разбился мотоциклист
Глава облздрава Андрей Бардуков в роли санитара проверил госпиталь
Врач Клетнянской ЦРБ объявил голодовку
Брянская санитарка рассказала о заражении коронавирусом в горбольнице №1
Дистанционная сессия у студентов БГУ стартует в апреле
Брянец пожаловался на условия содержания и лечение в коронавирусном госпитале
Коронавирус впервые зафиксировали в Жуковском районе
Брянское региональное отделение ЛДПР поздравило Владимира Жириновского с Днем рождения
В Брянском районе врезался в столб и перевернулся «Фольксваген»
Число жертв коронавируса в Брянской области выросло до четырех