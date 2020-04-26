Брянская область установила рекорд по числу заболевших COVID-19

26 Апр 2020 2020-04-26T19:48:12+03:00

За сутки в Брянской области коронавирус диагностировали у 78 жителей. Фото: Артем ЛЕНЦ

За сутки коронавирус диагностировали у 78 человек

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В Брянской области установлен суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. За субботу, 25 апреля, COVID-19 диагностировали у 78 человек.

По информации регионального оперштаба, общее число подтвержденных случаев коронавируса на Брянщине достигло 599. Прирост заболевших минувшего дня оказался самым большим с начала с пандемии.

Напомним, больше всего заболевших - в Брянске (296). Далее следуют Сельцо и Дятьковский район, где 101 и 36 пациентов с диагнозом «COVID-19» соответственно.

Сейчас Брянская область занимает 12 место по числу заболевших в России. Суточный прирост составляет 15 процентов. Больше заболевших только в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Дагестан, Краснодарском крае и семи областях – Московской, Нижегородской, Мурманской, Ленинградской, Ростовской, Тульской и Рязанской.

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ИСТОЧНИК KP.RU