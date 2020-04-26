В Севском районе семилетний мотоциклист сломал ключицу

26 Апр 2020 2020-04-26T19:49:30+03:00

Ребенок упал со спортивного мотоцикла марки "КТМ" во время движения по полигону. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Ребенок упал во время мотокросса на полигоне

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Семилетний мальчик получил травму в дорожно-транспортном происшествии в Севском районе в субботу, 25 апреля. Он упал с мотоцикла, которым управлял сам.

Случай произошел около 12.25 во время мотокросса в селе Юрасово. Ребенок упал со спортивного мотоцикла марки "КТМ" во время движения по полигону. По предварительной информации, он не справился с управлением.

- Мальчика с диагнозом "перелом правой ключицы" направили в детскую областную больницу, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Брянской области. – На полигоне пострадавший находился в сопровождении родителей.

Происшествием заинтересовались правоохранители. Они проведут проверку.

Добавим, всего в Брянской области в прошедшие в сутки произошло три ДТП, с которых страдали люди. Один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU