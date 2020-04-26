2020-04-26T18:03:09+03:00
Общество

В Брянске почтили память жертв Чернобыльской аварии

Сегодня исполнилось 34 года с момента аварии на Чернобыльской АЭС
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: Брянское региональное отделение партии "Единая Россия".Фото: Брянское региональное отделение партии "Единая Россия".
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В воскресенье, 26 апреля, в Брянске почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Из-за пандемии коронавирусной инфекции на этот раз не стали проводить традиционный митинг-реквием. Ограничились возложением цветов к памятнику на Дуки.

Цветы к мемориалу возложил председатель правления Брянской общественной организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Карнюшин. Также в мероприятии поучаствовали брянские депутаты и представители областной власти.

Напомним, взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел весной 1986 года. Была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Непосредственно во время взрыва погиб один человек, еще один скончался утром. Впоследствии у 134 сотрудников АЭС и спасательных команд развилась лучевая болезнь: 28 из них умерли в течение следующих месяцев. В ликвидации последствий атомной стихии приняли участие 200 тысяч россиян.

Брянская область — приняла на себя основной радиационный удар. В 1986 году, после аварии загрязненной оказалась территория в 11,7 тысяч квадратных километров, на которой проживали 476,5 тысяч человек в более чем 1,7 тысяч населенных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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