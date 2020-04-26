Клинцовского рецидивиста заподозрили в убийстве должника

26 Апр 2020 2020-04-26T17:38:59+03:00

Брянец зарезал знакомого, который не вернул ему долг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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37-летнего жителя Клинцов задержали по подозрению в убийстве. Предположительно, он зарезал приятеля, который не вернул ему долг, сообщили в пресс-службе СУ СК по Брянской области.

Инцидент произошел около 10 часов вечера 22 апреля. Тогда подозреваемый находился у многоэтажного дома по улице Мира, где проживал его знакомый. Между мужчинами произошел конфликт: один не спешил возвращать второму долг. В итоге, как полагает следствие, клинчанин нанес должнику множественные удары ножом в грудь и живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело завели по статье «Убийство». Кстати, ранее его фигурант уже был судим.

– Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли следы преступления, нашли свидетелей, – рассказали в Следственном комитете. – Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Также ему предъявлено обвинение.

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ИСТОЧНИК KP.RU