ГИБДД: погибшему в окрестностях стоянки Виноградова мотоциклисту 23 года

26 Апр 2020 2020-04-26T16:53:25+03:00

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Стали известны официальные подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия вблизи стоянки Виноградова в Брянском районе. Их распространила региональная Госавтоинспекция.

Напомним, о субботней трагедии рассказали очевидцы в соцсетях. Отмечалось, что мотоциклист врезался в дерево. Одна из подписчиц в комментариях уточнила: в ДТП погиб ее брат. Также в качестве пассажира с ним ехал еще один мужчина, он с тяжелыми травмами лежит в реанимации.

По информации ГИБДД, дорожная авария произошла около 18.20 на 10 км автодороги «Стоянка Виноградова – автодорога Брянск-Дятьково» в Брянском районе. Погибшему 23 года. Он не имеет водительских прав. На мотоцикле «Днепр» он двигался со стоянки Виноградова в сторону автодороги «Брянск-Дятьково».

- Молодой человек не учел скоростные и дорожные условия, - прокомментировали в дорожном ведомстве. - В результате он совершил наезд на препятствие (дерево). От полученных травм водитель скончался. В ДТП также пострадал его 36-летний пассажир. Мужчину госпитализировали с диагнозом «внутричерепная гематома».

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего в Брянской области за прошедшие сутки произошло три ДТП. Один человек погиб, трое получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU