За сутки коронавирус подтвердили у 78 брянцев

26 Апр 2020 2020-04-26T13:09:25+03:00

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78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Брянской области за последние сутки. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро воскресенья, 26 апреля.

Общее число заражений COVID-19 достигло 599.

Наибольшее число инфицированных – в Брянске. Здесь за сутки опасный диагноз подтвердили у 21 жителя. Общее число заболевших немного не доходит до трех сотен (их 296). На втором месте по числу COVID-положительных – город Сельцо. Там насчитывается 101 пациент (+16 за последние 24 часа). Замыкает эту тройку Дятьковский район, где уже 36 случаев (+10 новых).

7 случаев за сутки подтвердили в Климовском районе, 6 – в Дубровском, 5 – в Комаричском, 4 – в Унечском. Также по два новых заболевших – в городе Фокино, Брянском и Климовском районах, по одному – в Погарском, Севском, Брасовском.

Всего с начала пандемии в регионе провели 10856 тестов на COVID-19, добавили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU