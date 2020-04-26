В Брянске на Станке-Димитрова сгорела квартира: погиб мужчина

26 Апр 2020 2020-04-26T11:01:38+03:00

Пожар произошел квартире на первом этаже двухэтажного здания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Один человек пострадал при пожаре в Советском районе Брянска ночью в воскресенье, 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пожар зафиксировали в 02.55 – поступил звонок оперативному дежурному. Как оказалось, горит одна из квартир двухэтажного жилого дома по проспекту Станке Димитрова. По вызову оперативно выехали расчеты двух пожарных частей.

По прибытию огнеборцы выяснили, что горящая квартира расположена на первом этаже. Площадь пожара составляла 10 квадратных метров.

- В 03.08 пожар удалось локализовать, еще через пару минут его потушили полностью, - уточнили в МЧС. - Есть пострадавший. Причину пожара установят эксперты.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», в огне погиб мужчина 1956 года рождения (то есть, ему 65-66 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU