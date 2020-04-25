2020-04-25T23:07:50+03:00
Общество

Глава облздрава Андрей Бардуков в роли санитара проверил госпиталь

Анна ЛЕВКИНА
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Фото: региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Фото: региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Глава областного департамента здравоохранения Андрей Бардуков проверил работу госпиталя ветеранов войн, который недавно перепрофилировали в инфекционный. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом в субботу, 25 апреля.

Андрей Бардуков облачился в противочумный костюм и обошел несколько палат. Он встретился с пациентами и поговорил с персоналом. Также в качестве санитара гость разносил еду и помогал медикам.

- Действительно, когда госпиталь запустили, в первый день были нерешенные организационные вопросы. Но сегодня все урегулировано, - прокомментировал Андрей Бардуков. - Сейчас в сети мы видим множество публикаций не только по Брянской области, по всему миру, где показывают недовольство системой здравоохранения.

Директор департамента отметил, что инфекционные госпитали - особые. Здесь необходимо соблюдать меры безопасности и пациентам, и медицинскому персоналу. А потому врачи и медсестры «не обязаны толпам ходить по палатам». Кроме того, Андрей Бардуков заметил, что лечение назначают профессиональные врачи, которые прошли обучение в лучших Московских центрах вирусологии.

- Важно обеспечить пациентам своевременное и профессиональное лечение, этим и занимается весь персонал таких специализированных госпиталей, - добавил глава облздрава. - В наших больницах сегодня для этого все есть. Лекарства, современная техника-аппараты для проведения компьютерной томографии, ИВЛ, но самое главное - это наши врачи и медицинский персонал. Они ежедневно облачаются, словно космонавты, в противовирусные костюмы, чтобы с каждым днем, становилось все больше выздоровевших! Поверьте, я сегодня испытал на себе это, в этом костюме не то что работать, ходить непросто...

Между тем, пациенты областного госпиталя ветеранов сетуют на недостаточность проводимой терапии и крайне скудный рацион. Примеры таких историй здесь и здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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