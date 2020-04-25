Врач Клетнянской ЦРБ объявил голодовку

25 Апр 2020 2020-04-25T22:36:00+03:00

Он контактировал с коронавирусным пациентом и открыто рассказал об этом общественности

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Терапевт и кардиолог Клетнянской центральной районной больницы Владимир Перлухин объявил голодовку. Его, контактировавшего с больным коронавирусом, изолировали в стационарном отделении. Об этом стало известно в субботу, 25 апреля.

Об инциденте медик сам рассказал в официальной сетевой группе оперштаба Брянской области. Как оказалось, он лечил самого первого больного коронавирусом в Клетне. Правда, тогда об опасном диагнозе еще не знали. Именно Владимир Перлухин настоял на проведении теста на COVID-19. 22 апреля пришел результат анализа, заражение подтвердилось. Тогда же врач предложил самоизолироваться в отделении: хотел дождаться результатов своего теста и коллег. Однако к его словам тогда не прислушались, всех распустили по домам.

25 апреля медик получил постановление врио главного врача по Брянской области (по ряду районов, включая Клетнянский), в котором говорилось, что ему и кастелянше следует «остаться в условиях стационара до особых распоряжений». Медика возмутило, что изолировали не всех контактных, а лишь двух человек. Поэтому он и решил рассказать о ситуации общественности.

По уточненным данным, коронавирус у Владимира Петрухина не обнаружили. Тем не менее, он до сих пор находится в стационаре. Как говорит сам доктор, его решили проучить: продержать на изоляции положенные 14 дней (из-за того, что поднял шумиху в СМИ). А потому медик объявил голодовку. Обещал пить только воду и сладкий чай.

Кстати, сейчас коронавирусом болеют четверо жителей Клетнянского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU