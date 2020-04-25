2020-04-25T21:17:36+03:00
Общество

Брянская санитарка рассказала о заражении коронавирусом в горбольнице №1

Анна ЛЕВКИНА
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Санитарка из города Фокино заразилась коронавирусом в Брянской горбольнице №1 во время внепланового дежурства. Об этом работница сообщила в жалобе, оставленной на портале государственных медицинских услуг.

Нине Блинниковой 60 лет. Работает санитаркой в отделении медицинской реабилитации (ОМР). 11 апреля ее вызвала старшая медицинская сестра на внеплановое дежурство. На тот момент женщина находилась в отпуске, однако на просьбу все же откликнулась. О карантине в первой городской ее не предупредили. Как оказалось, там ранее находился больной коронавирусом пациент (лежал в отделении пульмонологии). Отработав смену, Нина отправилась домой. А уже 15 апреля почувствовала себя нехорошо: пропало обоняние. На следующие сутки самочувствие ухудшилось, женщина вызвала скорую. У нее взяли тест на коронавирус, участковый врач назначила лечение. 21 апреля диагноз подтвердился. Однако еще за день до этого, горожанку госпитализировали в областной госпиталь ветеранов (была высокая температура, одышка, слабость).

- Полтора часа прождала в приемном покое, почти столько же в отделении на посту, - рассказывает Нина. - Однако после долгожданного определения в палату ничего не произошло. Ни врача, ни медперсонала. В течение пяти часов, до 11 вечера, ходила спрашивала о назначении лечения. Говорили - ждите, ссылаясь на загруженность врача. В 23.30 все же добилась укола антибиотика. Но мне он не подошел: начались судороги конечностей. Ночью было сложно дышать. На следующий день, около полудня, у меня взяли кровь. На вопросы не отвечают, уже который раз уточняют фамилию. Ближе к обеду дали арбидол и какую-то капсулу. Но лечение не помогает. Дышать становится всё труднее, слабость нарастает…

Женщина завершила повествование словами, что силы ее покидают. Люди никому не нужны. И она не одна такая в госпитале. Ее родные позвонили уже на три горячих линии. Везде обещают разобраться, но результата пока нет.

Кстати, недоволен пребыванием в этом же госпитале и другой пациент - молодой человек из Севского района. Он поступил туда с подозрением на коронавирус и воспалением одного лёгкого. Его история по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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