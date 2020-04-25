2020-04-25T18:46:23+03:00
Общество

Дистанционная сессия у студентов БГУ стартует в апреле

Первыми будут сдавать экзамены выпускники
Анна ЛЕВКИНА
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Брянский государственный университет имени Ивана Петровского уведомил своих студентов о предстоящей зачетно-экзаменационной сессии. В отличие от всех предыдущих, она будет дистанционной, а начнётся уже в конце апреля. Такая информация появилась на официальном сайте вуза.

Так, с 27 апреля «летняя» сессия начнется для выпускных курсов. Студенты 1-4 курсов будут сдавать зачеты и экзамены, начиная с 18 мая.

- Прием зачетов и экзаменов, защита курсовых работ (проектов) для студентов всех форм обучения пройдет исключительно в дистанционном режиме, - отметили в БГУ. - Будут использоваться ресурсы электронной системы обучения вуза на базе платформы Moodle и других информационно-коммуникационных технологий.

Кстати, государственная итоговая аттестация (так называемые, "госы") у выпускников стартуют 28 мая. Ее также организуют с «учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в стране» дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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