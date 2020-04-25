2020-04-25T18:03:55+03:00
Общество

Брянец пожаловался на условия содержания и лечение в коронавирусном госпитале

Больной не поучает полноценного лечения и голодает
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: Брянский областной госпиталь ветеранов войн.Фото: Брянский областной госпиталь ветеранов войн.
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Условия содержания в областном госпитале для ветеранов войн, который недавно перепрофилировали под инфекционный, раскритиковал попавший туда пациент. Поставил под сомнение брянец и проводимое там лечение.

Такая информация просочилась в региональные СМИ 25 апреля. Как оказалось, изданию «Брянский ворчун» удалось пообщаться с одним из заболевших коронавирусом в Брянской области. Это молодой человек из Севского района.

Так, собеседник рассказал, что почувствовал себя нехорошо на прошлой неделе. Он прошёл обследование. Выяснилось, что у него воспаление легкого. Вскоре у больного заподозрили COVID-19 и госпитализировали. Попал он в областной госпиталь ветеранов в Советском районе. Сначала в палате он был один, за ночь к нему подселили ещё пятерых. Все с подозрением на коронавирус.

- Анализы на COVID-19 ни у кого из нас до сих пор не брали, - сетует парень. - Совершенно непонятно, что мы тут делаем все. Лечения мы почти не получаем, мне дают по одной какой-то таблетке, кажется, от кашля.

Больной утверждает, что другие пациенты и вовсе не получают лечения: им выдают пустые конвертики. В эту пятницу пациенты штурмовали сестринский пост - хотели знать, когда их начнут лечить или же отпустят домой. Ответа не последовало. Единожды в палату больных зашёл доктор. Однако перемен не последовало: он лишь сообщил, что в документах много путаницы и надо разобраться.

Кроме того, брянец раскритиковал местный рацион. Кормят крайне скудно (каши, жидкий борщ) и не регулярно. Не удается больному даже отдохнуть: матрас положили прямо на металлические прутья. Также в его комнату регулярно водят больных на кислородотерапию (аппарат есть только в его палате).

Происходящее больной называет адом и не понимает зачем его привезли в Брянск. И что с ним будут делать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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