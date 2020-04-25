Коронавирус впервые зафиксировали в Жуковском районе

25 Апр 2020 2020-04-25T16:27:36+03:00

«Чистых зон» в Брянской области осталось всего шесть

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Первый случай заражений коронавирусом подтвердили в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в субботу, 25 апреля.

Общее число COVID-пациентов составило 521. За день выявили 27 новых случаев.

Теперь коронавирус присутствует в пяти брянских городах и двадцати районах. «Чистых зон» остались всего шесть. Это Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский районы.

Напомним, больше всего заболевших приходится на областной центр: здесь 275 инфицированных. Ещё 85 заражений в Сельцо. Как уже сообщалось, вспышка произошла в местном доме для престарелых. Заразу туда принесла медработница. Оказалось, что женщина посетила богослужение в протестантской церкви «Пробуждение» в середине марта. Симптомы заболевания она скрыла. На третьем месте по числу заболевших – Брянский район с 31-м случаем.

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ИСТОЧНИК KP.RU