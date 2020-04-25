2020-04-25T15:55:16+03:00
Общество

Брянское отделение ЛДПР поздравило Владимира Жириновского с Днем рождения

Дарина Иванова
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Актив брянского реготделения ЛДПР во главе с Борисом Пайкиным поздравили лидера партии.Актив брянского реготделения ЛДПР во главе с Борисом Пайкиным поздравили лидера партии.
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В субботу, 25 апреля, свой день рождения отмечает основатель и бессменный руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

К многочисленным поздравлениям политику присоединяется координатор Брянского регионального отделения ЛДПР и депутат Госдумы Борис Пайкин вместе с активом Брянского регионального отделения ЛДПР:

«Дорогой Владимир Вольфович!

Поздравляем Вас с Днём рождения!

На протяжении 30 лет Вы являетесь бессменным лидером ЛДПР – легендарной политической силы в России.

Вы, принципиальный и энергичный человек, болеющий душой за нашу Родину, вносите неоценимый вклад в становление гражданского общества и развитие российского парламентаризма. Ваш жизненный и профессиональный путь – это пример служения Отечеству и русскому народу.

Все - ваши однопартийцы, политические оппоненты и простые граждане, уважают Вас за уникальные качества: волевой характер, верность идеалам, колоссальную энергетикуи самоотверженность. Именно они позволяют Вам решать самые сложные задачи, принимать самые ответственные решения.

Выражаем глубокую уверенность, что Ваш уникальный управленческий опыт, профессионализм и острое чувство справедливости всегда будут направлены на служение Родине.

От чистого сердца желаю Вам неиссякаемого запаса душевных и физических сил, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в партийной и профессиональной деятельности».

Видеопоздравление от БРО ЛДПР доступно на видеохостинге «YouTube», просмотреть его можно по ссылке.

Поздравление Владимиру Жириновскому от брянского реготделения партии ЛДПР.В субботу, 25 апреля, Владимир Вольфович празднует свое 74-летние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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