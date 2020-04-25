Брянское отделение ЛДПР поздравило Владимира Жириновского с Днем рождения

25 Апр 2020 2020-04-25T15:55:16+03:00

Актив брянского реготделения ЛДПР во главе с Борисом Пайкиным поздравили лидера партии.

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В субботу, 25 апреля, свой день рождения отмечает основатель и бессменный руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

К многочисленным поздравлениям политику присоединяется координатор Брянского регионального отделения ЛДПР и депутат Госдумы Борис Пайкин вместе с активом Брянского регионального отделения ЛДПР:

«Дорогой Владимир Вольфович!

Поздравляем Вас с Днём рождения!

На протяжении 30 лет Вы являетесь бессменным лидером ЛДПР – легендарной политической силы в России.

Вы, принципиальный и энергичный человек, болеющий душой за нашу Родину, вносите неоценимый вклад в становление гражданского общества и развитие российского парламентаризма. Ваш жизненный и профессиональный путь – это пример служения Отечеству и русскому народу.

Все - ваши однопартийцы, политические оппоненты и простые граждане, уважают Вас за уникальные качества: волевой характер, верность идеалам, колоссальную энергетикуи самоотверженность. Именно они позволяют Вам решать самые сложные задачи, принимать самые ответственные решения.

Выражаем глубокую уверенность, что Ваш уникальный управленческий опыт, профессионализм и острое чувство справедливости всегда будут направлены на служение Родине.

От чистого сердца желаю Вам неиссякаемого запаса душевных и физических сил, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в партийной и профессиональной деятельности».

Видеопоздравление от БРО ЛДПР доступно на видеохостинге «YouTube», просмотреть его можно по ссылке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.bryansk.kp.ru/video/embed/775454" frameborder="0"></iframe> Поздравление Владимиру Жириновскому от брянского реготделения партии ЛДПР.В субботу, 25 апреля, Владимир Вольфович празднует свое 74-летние.

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ИСТОЧНИК KP.RU