2020-04-25T15:10:37+03:00
Происшествия

В Брянском районе врезался в столб и перевернулся «Фольксваген»

Анна ЛЕВКИНА
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Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Фото: Сергей ГАПОН
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Один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «Фольксваген» в Брянском районе в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 11.15 на 14 км автодороги «Брянск-Дятьково».

По предварительной информации, 55-летний водитель двигался со стороны Дятькова в сторону Брянска. Он не справился с управлением. В итоге он вылетел в кювет, протаранил там элетропору (столб), после чего опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель, - говорят в ГИБДД. - С диагнозом «сотрясение головного мозга, перелом рёбер, резаная рана ушной раковины» его госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, это единственное ДТП с пострадавшими в Брянской области за прошедшие сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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