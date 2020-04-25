Число жертв коронавируса в Брянской области выросло до четырех

25 Апр 2020 2020-04-25T15:07:46+03:00

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До четырех человек возросло число жертв COVID-19 в Брянской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в субботу, 25 апреля. Две смерти зафиксировали накануне.

Очередными жертвами коронавируса в регионе стали 68-летняя женщина и 51-летний мужчина.

- Обоим поставили диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19: геморрагический трахеобронхит, двусторонняя субтотальная серозно-геморрагическая пневмония», - прокомментировали в оперштабе. - Заболевание у этих пациентов протекало тяжело и с многочисленными осложнениями. Среди которых инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром, отек легких. Спасти их не удалось.

Всего в Брянской области умерло четыре COVID-пациента. Ранее, напомним, скончались мужчины в возрасте 89 и 72 лет. У них заболевание также осложнилось сопутствующими патологиями.

По последним данным, в регионе подтвержден 521 случай коронавируса. 90 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU