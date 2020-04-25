Число больных коронавирусом в Брянской области достигло 521

25 Апр 2020 2020-04-25T13:15:55+03:00

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Общее число заражений коронавирусом в Брянской области достигло 521. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба по состоянию на утро субботы, 25 апреля.

За сутки выявили 27 новых случаев.

Больше всего заболеваемость выросла в Брянске — плюс 10 человек, у которых подтвердили диагноз. В Сельцо, где случилась вспышка заболевания, зарегистрировали только три новых случая. В Брянском районе — ещё два.

Количество пациентов с подтвержденным COVID-19 в Карачаевском районе выросло сразу на пять единиц – с 21 до 26. В свою очередь, в Жуковском районе выявили первый случай заражения.

Чистых от коронавируса в регионе остается все меньше территорий. Это Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU