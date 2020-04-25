2020-04-25T10:46:02+03:00
Звезды

Брянцев пригласили посетить «Библионочь-2020» в онлайн-формате

Поучаствовать в акции смогут все желающие
Анна ЛЕВКИНА
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В субботу, 25 апреля, Брянская область присоединится ко Всероссийской акции «Библионочь-2020». Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции она пройдёт в онлайн-формате, сообщают организаторы.

В этом году «Библионочь» посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция стартует в 16.00 на официальной площадке мероприятия. Онлайн-марафон #75словПобеды откроют известные деятели культуры и спорта. Они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из книг времен Великой Отечественной войны. Далее эстафету передадут зрителям.

- Присоединиться к онлайн-марафону может каждый, - говорят организаторы. - Для этого запишите видео, как вы читаете памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи. Его следует выложить в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды. А в описании ролика или в комментариях рассказать, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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