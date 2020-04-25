В Брянске за сутки поймали 224 нарушителя режима самоизоляции

25 Апр 2020 2020-04-25T10:20:35+03:00

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244 протокола за нарушение режима самоизоляции составили в Брянске только за одни сутки - пятницу, 24 апреля. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Нарушители вышли на городские улицы, не имея спецпропусков. Некоторые даже отдыхали в скверах и парках компаниями. Брянцев привлекли к административной ответственности. Протоколы составили по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Полицейские патрулируют улицы Брянска ежедневно. Они следят за соблюдением в городе режима самоизоляции. Он, напомним, действует в регионе четвёртую неделю. Горожанам нельзя выходить на улицы без особой необходимости. Разрешено только дойти до магазина за продуктами, в ближайшую аптеку, выгулять собаку или же выбросить мусор. Тем, кто продолжил работать в этот период, необходим пропуск установленного образца.

По данным на утро 24 апреля, Брянской области подтвердили 494 заражения коронавирусом. Из них 35 случаев – новые.

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ИСТОЧНИК KP.RU