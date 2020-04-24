2020-04-24T19:11:44+03:00
Общество

В Брянске провели пробный запуск фонтанов

Но работать они пока не будут
Мария Дедкова
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Городские власти пообещали, что фонтаны включат как только режим самоизоляции отменят.Городские власти пообещали, что фонтаны включат как только режим самоизоляции отменят.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянске провели пробный запуск фонтанов. Однако включать их пока не планируют.

- На этой неделе специалисты расконсервировали большинство фонтанов, проведя пробный пуск воды, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Но пока в городе продолжается режим самоизоляции фонтаны будут молчать.

Городские власти пообещали, что фонтаны включат как только режим самоизоляции отменят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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