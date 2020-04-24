На Радоницу усилят контроль на подъездах к Брянску

24 Апр 2020 2020-04-24T18:21:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Радоницы на подъездах к Брянску усилят контроль. Помимо сотрудников полиции 27 и 28 апреля на постах будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора. Поручение по организации их работы дали в оперативном штабе.

Контрольные пункты организуют у поворота на Белые Берега, у памятника водителям и у поворота на мемориальный комплекс "Партизанская поляна". Работники службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проследят за тем, чтобы среди въезжающих в город не было нарушителей карантина.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU