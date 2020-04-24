На Радоницу усилят контроль на подъездах к Брянску
Накануне Радоницы на подъездах к Брянску усилят контроль. Помимо сотрудников полиции 27 и 28 апреля на постах будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора. Поручение по организации их работы дали в оперативном штабе.
Контрольные пункты организуют у поворота на Белые Берега, у памятника водителям и у поворота на мемориальный комплекс "Партизанская поляна". Работники службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проследят за тем, чтобы среди въезжающих в город не было нарушителей карантина.
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ИСТОЧНИК KP.RU