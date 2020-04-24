В брянских больницах готовят еще 1660 мест для больных коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T18:11:25+03:00

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В брянских больницах дополнительно оборудуют 1660 коек для больных коронавирусом. Сейчас в медучреждениях для заразившихся есть 627 мест. Об этом на встрече с журналистами говорил губернатор Александр Богомаз.

Дополнительно будут готовы принять пациентов с коронавирусной инфекцией Брянская городская больница № 4 (250 коек), Брянская городская больница № 2 (150 коек), родильное отделение областной больницы № 1 (100 коек), Брянская межрайонная больница в Глинищево (200 коек), Клинцовская ЦГБ (100 коек), Брянская межрайонная больница в Жирятино (60 коек), Выгоничская ЦРБ (100 коек), Карачевская ЦРБ (100 коек), Климовская ЦРБ (100 коек), Новозыбковская ЦРБ (60 коек), Сельцовская городская больница (60 коек), Фокинская городская больница им. В. И. Гедройц (80 коек), Дятьковская районная больница им. В. А. Понизова (100 коек), Клетнянская ЦРБ (100 коек), Навлинская ЦРБ в Севске (100 коек).

Итого, в Брянской области будет больше двух тысяч мест для пациентов с COVID-19.

Напомним, на 24 апреля в регионе зарегистрировали 494 случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU