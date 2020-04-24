В Брянской области 16 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ
В Брянской области 16 больных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Их подключили в аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом «Брянским новостям» рассказали источники в правительстве региона.
По данным областных властей, на балансе медучреждений находятся около 500 аппаратов. Но большая их часть установлена в машинах скорой помощи.
Для лечения больных коронавирусной инфекцией приспособили 134 аппарата.
Однако резерв в отделениях решили увеличить. В медучреждениях их будет 209.
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ИСТОЧНИК KP.RU