В Брянской области 16 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

24 Апр 2020 2020-04-24T17:37:28+03:00

У них болезнь протекает в тяжелой форме

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В Брянской области 16 больных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Их подключили в аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом «Брянским новостям» рассказали источники в правительстве региона.

По данным областных властей, на балансе медучреждений находятся около 500 аппаратов. Но большая их часть установлена в машинах скорой помощи.

Для лечения больных коронавирусной инфекцией приспособили 134 аппарата.

Однако резерв в отделениях решили увеличить. В медучреждениях их будет 209.

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ИСТОЧНИК KP.RU