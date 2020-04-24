Из-за сильного ветра в Брянской области объявили «желтый» уровень опасности
Плохую погоду обещают 25 апреля
В регионе ожидают грозу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянской области в субботу, 25 апреля, прогнозируют ухудшение погоды. Местами пройдет кратковременный дождь. Днем пройдет умеренный дождь. гроза. При грозе возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.
Поэтому синоптики Гидрометцентра ввели в нашем регионе «желтый» уровень опасности.
Такой же будет действовать в Орловской и Курской областях.
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ИСТОЧНИК KP.RU