2020-04-24T17:12:36+03:00
Общество

Из-за сильного ветра в Брянской области объявили «желтый» уровень опасности

Плохую погоду обещают 25 апреля
Мария Дедкова
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В регионе ожидают грозу.В регионе ожидают грозу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянской области в субботу, 25 апреля, прогнозируют ухудшение погоды. Местами пройдет кратковременный дождь. Днем пройдет умеренный дождь. гроза. При грозе возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.

Поэтому синоптики Гидрометцентра ввели в нашем регионе «желтый» уровень опасности.

Такой же будет действовать в Орловской и Курской областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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