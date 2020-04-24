На Литейном мосту в Брянске продолжают бетонировать опоры

24 Апр 2020 2020-04-24T16:43:40+03:00

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Брянска сообщили, что сейчас все силы сосредоточены на опорах моста. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Всего их будет 12

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В Брянске продолжается строительство Литейного моста.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Брянска сообщили, что сейчас все силы сосредоточены на опорах моста — всего их будет 12.

- По состоянию на конец недели, уже забетонировано 7 ростверков из 12, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - 7 стоек опор из 12, а также три ригеля — верхних завершающих частей опор. Также на двух опорах установили арматурные каркасы для их последующего бетонирования.

Напомним, Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас рабочие возводят новую часть, затем ее соединят с отремонтированной старой.

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ИСТОЧНИК KP.RU