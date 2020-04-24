2020-04-24T16:43:40+03:00
Общество

На Литейном мосту в Брянске продолжают бетонировать опоры

Всего их будет 12
Мария Дедкова
Поделиться:
В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Брянска сообщили, что сейчас все силы сосредоточены на опорах моста.В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Брянска сообщили, что сейчас все силы сосредоточены на опорах моста.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске продолжается строительство Литейного моста.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Брянска сообщили, что сейчас все силы сосредоточены на опорах моста — всего их будет 12.

- По состоянию на конец недели, уже забетонировано 7 ростверков из 12, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - 7 стоек опор из 12, а также три ригеля — верхних завершающих частей опор. Также на двух опорах установили арматурные каркасы для их последующего бетонирования.

Напомним, Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас рабочие возводят новую часть, затем ее соединят с отремонтированной старой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24