В Суземке 30 апреля закроют движение на переезде
Проехать автомобилисты не смогут с 12.00 до 16.00
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30 апреля в Суземке закроют железнодорожный переезд на 489 километре. Проехать автомобилисты не смогут на этом участке с 12.00 до 16.00, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Здесь рабочие будут вскрывать настил.
Объехать ремонтируемый участок можно будет через железнодорожный переезд на 487 километре.
Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU