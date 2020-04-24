В Суземке 30 апреля закроют движение на переезде

24 Апр 2020 2020-04-24T16:25:25+03:00

Проехать автомобилисты не смогут с 12.00 до 16.00

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30 апреля в Суземке закроют железнодорожный переезд на 489 километре. Проехать автомобилисты не смогут на этом участке с 12.00 до 16.00, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Здесь рабочие будут вскрывать настил.

Объехать ремонтируемый участок можно будет через железнодорожный переезд на 487 километре.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU