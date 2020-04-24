Брянцы собирают подписи против строительства крытого рынка на старом аэропорту
Брянцы выступили против строительства крытого рынка на территории старого аэропорта. Неравнодушные местные жители создали петицию и теперь собирают подписи против возведения комплекса.
Напомним, агропромышленный рынок должен появиться между новой дорогой по улице Советской и улицей Войстроченко.
По словам горожан, постройка в данном районе неуместна. Так как рядом уже есть рынок и большой ТРЦ "Аэропарк".
Изначально планировалось, что это будет зеленая зона – пешеходный бульвар. На небольшом участке планировали построить выставочный центр. Но изменения в утвержденный проект планировки старого аэропорта внесли в конце прошлого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU