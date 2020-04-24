В Брянске продезинфицировали областную больницу
В Брянске сотрудники МЧС провели дезинфекцию в областной больнице.
На обработку отправили специализированную пожарно-спасательную часть. Сотрудники продезинфицировали здание поликлиники. Для обработки помещений общей площадью около двух тысяч квадратных метров специалисты задействовали два мобильных комплекса со специальным раствором.
- Работа по дезинфекции медицинских организаций будет продолжена, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - В ближайшее время специалисты пожарно-спасательных подразделений обработают помещения городских поликлиник, центральных районных больниц и других учреждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU