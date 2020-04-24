В Брянске продезинфицировали областную больницу

24 Апр 2020 2020-04-24T15:27:34+03:00

В ближайшее время специалисты пожарно-спасательных подразделений обработают помещения городских поликлиник, центральных районных больниц и других учреждений. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Брянске сотрудники МЧС провели дезинфекцию в областной больнице.

На обработку отправили специализированную пожарно-спасательную часть. Сотрудники продезинфицировали здание поликлиники. Для обработки помещений общей площадью около двух тысяч квадратных метров специалисты задействовали два мобильных комплекса со специальным раствором.

- Работа по дезинфекции медицинских организаций будет продолжена, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - В ближайшее время специалисты пожарно-спасательных подразделений обработают помещения городских поликлиник, центральных районных больниц и других учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU