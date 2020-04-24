Мошенники от имени правительства попросили у брянских бизнесменов "помощи"

24 Апр 2020 2020-04-24T14:33:45+03:00

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В Брянске мошенники вновь попытались прикарманить деньги местных предпринимателей.

Многим бизнесменам пришло письмо о том, правительство региона просит оказать материальную поддержку в это непростое время. Деньги должны отправиться на «общественно значимые мероприятия Брянской области», а именно на обустройство жилья для «социально слабых групп населения». К письму прилагается счет на оплату.

Однако номера и почта, указанные в сообщении, не имеют никакого отношения к правительству Брянской области.

Региональные власти обратились в полицию с просьбой провести проверку по факту случившегося.

- Такого рода письма с просьбой оказания материальной помощи руководителям расположенных на территории региона организаций и предприятий не направлялись, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При получении документов, подписанных кем-либо из руководства Правительства Брянской области, необходимо удостовериться в их подлинности, связавшись с Департаментом региональной безопасности областного Правительства по телефону 66-47-76.

Брянская полиция предупреждает о бдительности – при получении подобного письма следует незамедлительно обратиться в ближайший территориальный отдел внутренних дел либо сообщить информацию по телефону 02 (с мобильного – 102).

Региональные власти обратились в полицию с просьбой провести проверку по факту случившегося.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU