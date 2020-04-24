Учебный год у брянских студентов начнется 1 сентября

24 Апр 2020 2020-04-24T13:16:36+03:00

Напомним, брянские студенты перешли на дистанционное обучение с 16 марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

Однако каким будет формат обучения, пока неизвестно

Изменить размер текста: A A

Учебный год в университетах Брянщины начнется 1 сентября. Тогда же обучение начнут в других вузах страны.

Об этом сказал на брифинге министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщает сайт kp.ru.

Не ясен пока формат, в котором студенты будут учиться.

Напомним, брянские студенты перешли на дистанционное обучение с 16 марта. Вслед за ними на "удаленку" перешли и школьники. В онлайн формате проводят занятия учреждения дополнительного образования.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU