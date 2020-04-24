Учебный год у брянских студентов начнется 1 сентября
Однако каким будет формат обучения, пока неизвестно
Напомним, брянские студенты перешли на дистанционное обучение с 16 марта.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Учебный год в университетах Брянщины начнется 1 сентября. Тогда же обучение начнут в других вузах страны.
Об этом сказал на брифинге министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщает сайт kp.ru.
Не ясен пока формат, в котором студенты будут учиться.
Напомним, брянские студенты перешли на дистанционное обучение с 16 марта. Вслед за ними на "удаленку" перешли и школьники. В онлайн формате проводят занятия учреждения дополнительного образования.
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ИСТОЧНИК KP.RU