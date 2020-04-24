2020-04-24T13:16:36+03:00
Общество

Учебный год у брянских студентов начнется 1 сентября

Однако каким будет формат обучения, пока неизвестно
Мария Дедкова
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Напомним, брянские студенты перешли на дистанционное обучение с 16 марта.Напомним, брянские студенты перешли на дистанционное обучение с 16 марта.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Учебный год в университетах Брянщины начнется 1 сентября. Тогда же обучение начнут в других вузах страны.

Об этом сказал на брифинге министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщает сайт kp.ru.

Не ясен пока формат, в котором студенты будут учиться.

Напомним, брянские студенты перешли на дистанционное обучение с 16 марта. Вслед за ними на "удаленку" перешли и школьники. В онлайн формате проводят занятия учреждения дополнительного образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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