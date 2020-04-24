В Брянской области назвали районы с коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T12:48:37+03:00

"Чистых" территорий на карте региона остается все меньше

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В Брянской области коронавирус обнаружили в 5 городах и 19 районах области.

В Брянске зарегистрировали 265 случаев, в Сельцо - 82, в Брянском районе - 29, в Дятьковском – 21, в Карачевском – 17, в Унечском - 16, в Фокино - 9, в Суземском – 6. По 5 заболевших в Новозыбкове и Климовском районе. По 4 - в Погарском и Почепском. По 3 - в Брасовском, Дубровском, Выгоничском, Злынковском,Мглинском, Клинцовском и Севском районах. По 2 случая в Комаричском, Стародубском, Трубчевском, Клетнянском районах и Клинцах.

"Чистыми" от коронавируса остаются Рогнединский, Жуковский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU