Брянцам запретили выезжать на дачу на личных автомобилях
Жителям Брянской области запретили поездки на дачу на личном автомобиле. Также полицейские посоветовали воздержаться от других ненужных во время самоизоляции поездок, сообщает издание "Брянские известия".
В областном центре проходят массовые проверки водителей. Автоинспекторы дежурят во всех районах города.
Правоохранители проводят профилактические беседы и проверяют наличие пропусков у водителей.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, решение о проверке автомобилистов приняли на очередном заседании оперативного штаба. Правоохранители выполняют поручение областных властей.
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ИСТОЧНИК KP.RU