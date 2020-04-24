Брянцам запретили выезжать на дачу на личных автомобилях

24 Апр 2020 2020-04-24T12:24:59+03:00

Решение о проверке автомобилистов приняли на очередном заседании оперативного штаба. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Жителям Брянской области запретили поездки на дачу на личном автомобиле. Также полицейские посоветовали воздержаться от других ненужных во время самоизоляции поездок, сообщает издание "Брянские известия".

В областном центре проходят массовые проверки водителей. Автоинспекторы дежурят во всех районах города.

Правоохранители проводят профилактические беседы и проверяют наличие пропусков у водителей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, решение о проверке автомобилистов приняли на очередном заседании оперативного штаба. Правоохранители выполняют поручение областных властей.

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ИСТОЧНИК KP.RU