В Брянской области число заболевших коронавирусом достигло 494

24 Апр 2020 2020-04-24T12:00:36+03:00

В регионе от коронавируса скончались 2 человека, а выздоровели - 84. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе сделали 9481 тест на COVID-19

Изменить размер текста: A A

Согласно отчету оперативного штаба в Брянской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 494 человек.

Лидером по числу новых случаев COVID-19 остается Брянск (+15). Здесь уже 265 заболевших. На втором месте Сельцо -82, на третьем Брянский район - 29.

Всего коронавирус нового типа диагностирован у пациентов в 19 районах и 5 городах области.

В области сделали 9481 тест. В регионе от коронавируса скончались 2 человека, а выздоровели - 84.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU