2020-04-24T12:00:36+03:00
Общество

В Брянской области число заболевших коронавирусом достигло 494

В регионе сделали 9481 тест на COVID-19
Мария Дедкова
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В регионе от коронавируса скончались 2 человека, а выздоровели - 84.В регионе от коронавируса скончались 2 человека, а выздоровели - 84.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Согласно отчету оперативного штаба в Брянской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 494 человек.

Лидером по числу новых случаев COVID-19 остается Брянск (+15). Здесь уже 265 заболевших. На втором месте Сельцо -82, на третьем Брянский район - 29.

Всего коронавирус нового типа диагностирован у пациентов в 19 районах и 5 городах области.

В области сделали 9481 тест. В регионе от коронавируса скончались 2 человека, а выздоровели - 84.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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