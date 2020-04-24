2020-04-24T11:44:47+03:00
Общество

В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили 35 человек

Общее число заболевших составляет 494
Мария Дедкова
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В Брянской области 24 апреля выявили еще 35 заболевших коронавирусом. Теперь общее число заразившихся составляет 494.

За сутки 15 заболевших зарегистрировали в Брянске, 8 - в Карачевском районе. В Брянском, Дятьковском районах и Сельцо - по 3.

К 24 апреля выздоровели 82 человека. Из больницы вчера выписали еще двоих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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