24 Апр 2020 2020-04-24T10:40:21+03:00

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На въездах в Сельцо дежурят росгвардейцы с автоматами. Город закрыли на карантин из-за большого количества заболевших. На 24 апреля зарегистрировали 82 человека, у которых официально подтвердили диагноз.

В Сельцо можно проехать при наличии регистрации в городе в паспорте или в случае, если человек работает на местном предприятии.

В социальных сетях опубликовали фотографию с перекрытым бетонными блоками мостом по дороге через село Хотылево. Переправа была рассчитана только на легковые автомобили. Никаких полицейских у моста на снимке не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU