Глава Дятькова едва не подрался с задиристым парнем

24 Апр 2020 2020-04-24T10:13:53+03:00

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Глава брянского города Дятькова едва не подрался с задиристым молодым человеком. Конфликт попал на видео. Запись снимал молодой человек, который провоцировал Сергея Лукьяненко.

Причиной конфликта соседей стали припаркованные машины на улочке, сообщает "БрянскToday". Они мешали проезду. В ссору вмешался глава Дятькова. Он приехал на место. И получил порцию оскорблений от молодого человека. Лукьяненко посоветовал парню отправиться в армию.

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ИСТОЧНИК KP.RU