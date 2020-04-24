Глава Дятькова едва не подрался с задиристым парнем
Причиной конфликта стали припаркованные машины
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Глава брянского города Дятькова едва не подрался с задиристым молодым человеком. Конфликт попал на видео. Запись снимал молодой человек, который провоцировал Сергея Лукьяненко.
Причиной конфликта соседей стали припаркованные машины на улочке, сообщает "БрянскToday". Они мешали проезду. В ссору вмешался глава Дятькова. Он приехал на место. И получил порцию оскорблений от молодого человека. Лукьяненко посоветовал парню отправиться в армию.
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ИСТОЧНИК KP.RU