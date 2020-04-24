2020-04-24T09:55:16+03:00
Общество

В Брянске ТРЦ "МегаГринн" на старом аэропорту достроят через три года

В нем будет работать 2000 человек
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске огромный торгово-развлекательный центр "МегаГринн" на старом аэропорту планируют достроить за три года. В этом году компания выделит 1,8 миллиарда рублей на завершение объекта. Из них 150 миллионов рублей пойдут на корректировку рабочей документации. На стройке продолжили бетонные работы.

Площадь объекта будет около 200 квадратных метров, сообщают в пресс-службе областного правительства. Здесь расположат магазины и развлечения. Общая сметная стоимость объекта составляет 10 миллиардов рублей.

В новом "МегаГринн" будет работать около двух тысяч человек. Правда, ничего производить они не будут. Только продавать.

Напомним, в центре бывшего апорта вместо зеленого бульвара возведут крытый рынок. Комфорту горожан предпочли рабочие места в торговле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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