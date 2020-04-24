В Брянске мошенники вновь попытались обмануть руководителей предприятий от имени правительства

24 Апр 2020 2020-04-24T09:32:22+03:00

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В Брянске мошенники вновь попытались обмануть руководителей предприятий, разослав им письмо от имени областного правительства. В нем говорится о сложной ситуации из-за коронавируса. И просьбе оказать материальную помощь основным "общественно-значимым мероприятиям Брянской области". К письму прилагается счет на оплату.

- Письма рассылаются на несуществующем бланке областного правительства за подписью зампредседателя, - говорят в пресс-службе. - На поддельном бланке указаны контактные данные, телефоны, адрес электронной почты мошенников.

Чиновники обратились в полицию с просьбой провести проверку по факту мошенничества.

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ИСТОЧНИК KP.RU