23 Апр 2020 2020-04-23T20:25:48+03:00

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В Брянске коронавирусом заразились 27 детей. 19 ребят уже выздоровели, их выписали из больницы.

Большинство заразившихся несовершеннолетних - это подростки. Они подхватили коронавирус в общине протестантов, где начала распространяться инфекция, сообщают "Брянские новости".

На 23 апреля в Брянской области 82 человека вылечились после коронавируса. Получается, 63 из них - взрослые. Всего в регионе 459 человек, у которых диагноз официально подтвержден. Еще 375 человек находятся под подозрением. За ними наблюдают врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU