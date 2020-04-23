На 45-м году жизни скончался прокурор Погарского района

23 Апр 2020 2020-04-23T20:19:14+03:00

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Из жизни ушел прокурор Погарского района Сергей Щербаков. Ему было 44 года. О смерти коллеги сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Сергей Михайлович начал работать помощником прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Брянской области в 1998 году. Работал на различных должностях в органах прокуратуры. С 2014 года занимал должность начальника отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры области. В 2019-м Сергея Щербакова назначили на должность прокурора Погарского района.

Коллеги пишут, что Сергея Михайловича отличала исключительная порядочность, доброта, жизнелюбие и отзывчивость. Он был заботливым отцом и верным другом. Сотрудники прокуратуры выражают соболезнования семье Сергей Щербакова.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU