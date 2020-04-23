2020-04-23T18:12:33+03:00
Общество

С территории Брянской области пытались незаконно вывезти маски и антисептик

Дефицитный товар нашли в грузовике жителя Молдавии
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской таможни.Фото: пресс-служба Брянской таможни.
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На границе Брянской области остановили грузовик, в котором пытались провезти медицинские маски и антисептик. Товары покидали территорию нашей страны. Автомобиль направлялся на Украину. За рулем грузовика сидел гражданин Молдавии.

- Нарушителя обнаружили во время досмотра в пункте пропуска Новые Юрковичи, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - В кабине у водителя грузовика нашли шесть мешков с масками различных видов и три коробки с антисептиком.

Документов на груз у мужчины не оказалось. И медицинские макси, и антисептик временно запрещено вывозить из России из-за эпидемии коронавируса. Товар, девять тысяч масок и 30 литров антисептика, изъяли.

На водителя завели административное дело за несоблюдение запретов и ограничений при вывозе товаров из России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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