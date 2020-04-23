В Сельцо подготовят 60 коек для больных коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T18:02:21+03:00

В городе COVID-19 заразились уже 79 человек

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В брянском городе Сельцо подготовят 60 коек для больных коронавирусом. Сейчас помещения ремонтируют, к кроватям подводят кислород. Между ними монтируют перегородки. Госпиталь откроют на базе городской больницы. Пациентов с коронавирусом будут размещать в помещениях дневного стационара, детском и хирургическом отделениях.

В больнице закупают средства индивидуальной защиты, оборудования и лекарства. Госпиталь примет пациентов к концу апреля, сообщает «Сельцовский вестник».

Напомним, в четверг, 23 апреля, Сельцо закрыли на карантин. На въездах в город круглосуточно дежурят полицейские. Пропускают только тех, кто прописан в Сельцо. У всех измеряют температуру. Если она повышена, сообщают в медучреждение.

Вспышка коронавируса Сельцо случилась в доме-интернате для престарелых. Заразу туда принесла сотрудница, которая находилась на богослужении в протестанской церкви в Брянске в середине марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU