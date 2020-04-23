2020-04-23T16:58:12+03:00
Общество

Клинцовскую больницу готовят для приема пациентов с коронавирусом

Здесь смогут разместить до 100 человек
Мария Дедкова
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Фото: Клинцовская газета "Труд".Фото: Клинцовская газета "Труд".
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В Клинцовской центральной городской больнице готовятся к приему больных с коронавирусом. Здесь перепрофилировали детское отделение.

Как сообщил главный врач больницы Сергей Зубарев местной газете "Труд", госпиталь рассчитан на 100 человек.

70 коек оборудованы кислородной поддержкой.

На первом этаже расположена реанимация на 10 пациентов. В отделении имеются аппараты ИВЛ. В случае отключения электричества здесь оборудовали резервный источник питания.

Оказывать помощь больным коронавирусом будут 6 врачей и 15 медсестер. Все они прошли преподготовку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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