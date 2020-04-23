В Брянской области на Радоницу закроют кладбища

23 Апр 2020 2020-04-23T16:40:15+03:00

Такие меры принимают, чтобы при угрозе коронавируса не допустить массового скопления людей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Брянской области на Радоницу 28 апреля будут закрыты все кладбища. Об этом напомнил на встрече с журналистами Александр Богомаз.

Этот день будет рабочим. Работодателям запретили отпускать в этот день сотрудников. Напомним, кладбища в регионе закрыли еще 11 апреля. Такие меры принимают, чтобы при угрозе коронавируса не допустить массового скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU