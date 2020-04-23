2020-04-23T16:13:11+03:00
Общество

В Брянске у автомобилистов начали массового проверять пропуска

Сотрудники полиции дежурят во всех районах города
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске 23 апреля у автомобилистов стали проверять пропуска. Об этом водители рассказали в социальных сетях.

Сотрудники ГИБДД устроили массовые проверки. Правоохранители дежурят во всех районах города.

Напомним, с 21 апреля на въездах в Брянск тоже будут дежурить сотрудники полиции. Их посты расположатся на границах с Дятьковским, Севским, Карачевским, Жуковским районами, пятый пост будет находиться в районе памятника водителям в Брянском районе. Полицейские проследят за нарушителями.

К слову, ограничили движение и на подъезде к Сельцо. Город закрыли. Туда теперь пускают только местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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