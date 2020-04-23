Жителей Советского района Брянска на день оставят без воды

23 Апр 2020 2020-04-23T15:47:56+03:00

Воды не будет у жителей трех улиц. Фото: Елена РАКОВА

Здесь будут проводить плановые ремонтные работы

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Жителей Советского района на день оставят без воды. На водопроводной сети 27 апреля с 10.00 до 19.00 пройдет плановый ремонт водовода, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Поэтому воды не будет в следующих многоэтажных домах:

— на улице Любезного, №2, 3, 4, 5;

— улице Софьи Перовской, №83, 85;

— переулке Канатном, №13, 16, 20-а, 17, 17-в, 15, 11, 13, 17-а, 17б, 18, 20, 22, 22-а, 24, 26, 22-б.

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ИСТОЧНИК KP.RU